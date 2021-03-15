В Сибири убийца-насильник всего неделю продержался на свободе и не смог себя обуздать

В Омской области арестовали мужчину, который напал на знакомую через неделю после освобождения из тюрьмы, сообщает Om1.ru .

28-летний житель села Сидельниково провел в тюрьме более 9 лет — за убийство и причинение телесных повреждений

«Освободился 5 марта 2021 года и вернулся домой. 12 марта изнасиловал знакомую», — отмечает издание.

Мужчину задержали и отправили под стражу на два месяца. На суде следователь заявил, что обвиняемый совершил тяжкое преступление спустя неделю после освобождения.

«Не встал на путь исправления и не сделал должных выводов», — обратился представитель СК к суду.

Прокурор поддержал следователя, добавив, что мужчина проживает рядом с домом потерпевшей и свидетеля, поэтому может оказать на них давление.

Тюрьма , заключение. CC0

Как уточняет омский СК, молодого человека обвиняют по двумя статьям: «изнасилование» и «насильственных действиях сексуального характера». Как минимум, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

«Находясь в гостях у 35-летней знакомой, угрожая убийством, совершил изнасилование в то время, как здесь же в комнате находилась пожилая мать потерпевшей, которую подозреваемый запугал. Полицейские на месте преступления застали подозреваемого, разыскиваемого за неявку в отдел для отметки», — рассказали в ведомстве.

Напомним, вскоре суд ждет иркутского маньяка, совершившего два убийства и 27 изнасилований в одежде с запахом солярки.