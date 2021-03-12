Сибирского маньяка ждет суд: два убийства и 27 изнасилований в одежде с запахом солярки

В Иркутской области перед судом предстанет 52-летний «тулунский маньяк», обвиняемый в совершении серии убийств и изнасилований, сообщает региональный СК.

Серия нападений произошла в Тулуне — с 1992 года по январь 2019 года. Маньяк действовал по одной схеме — угрожая ножом отводил женщин в безлюдные места и насиловал.

«Был минимум информации о внешности и других особенностях нападавшего. Жертвы сообщали лишь обрывочные либо противоречащие друг другу сведения. Все, чем длительное время располагали сотрудники уголовного розыска, — это усы, кепка коричневого цвета и запах солярки от одежды», — ранее рассказали в ведомстве.

Таким критериям соответствовали водители всех грузовых автомобилей, работники котельных или угольных разрезов. Определили наиболее вероятный возраст — от 40 до 65 лет.

Для раскрытия преступлений создали следственно-оперативную группу, в состав которой вошли наиболее опытные следователи СК России и оперативные работники иркутского МВД.

«В январе 2019 года установили местного жителя, который имел сходство с субъективным портретом преступника, в связи с чем у последнего был получен генетический материал и направлен на исследование. В рамках проведенной экспертизы генетический профиль мужчины совпал с генетическим профилем лица, совершившего расследуемую серию преступлений», — сообщили в СК, как искали подозреваемого.

После генетической экспертизы подозреваемого задержали и отправили под стражу. На предварительном следствии он раскаялся и признался в двух убийствах и 27 изнасилованиях.

«Следователями допрошено около 15 тысяч свидетелей, проведено более 300 генетических экспертиз, в том числе сложных и комиссионных с привлечением экспертов различного уровня. Проведено более 1000 генетических исследований по более чем 15000 полученным образцам эпителия полости рта, проведено более 25 осмотров мест происшествий, 10 эксгумаций, пять обысков, более 100 выемок», — оценили в СК объем проделанной работы.

Маньяк. Анна Зайкова

«Тулунского маньяка» обвиняют по трем статьям: «убийство двух лиц с целью скрыть другое преступление», «изнасилование» и «насильственные действия сексуального характера».

Материалы уголовного дела, которые насчитывают 116 томов, направили в суд.

Напомним, 3 марта 2021 года на свободу вышел «скопинский маньяк» Виктор Мохов. Он отсидел 17 лет за похищение двух девушек, которых четыре года держал в подвале и насиловал.