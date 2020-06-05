В Сибири умерли более 220 человек, зараженных COVID-19

На 4 июня число заболевших коронавирусом нового типа в регионах Сибири официально превысило 21 тыс. человек.

Умерли за весь период более 220 зараженных пациентов, жителей Сибирского округа.

За сутки трое пациентов скончались в Красноярском крае, по двое — в Новосибирской области и Забайкалье, по одному — в Алтайском крае и Иркутской области.

<Штабы двух последних регионов начали разделять смерти на те, которые произошли только от COVID-19, и наступившие от «иных причин», поэтому в сводных данных приведены общие цифры>.

Накануне в Барнауле скончался 58-летний заведующий отделом контроля и качества Алтайского краевого онкологического диспансера Сергей Ходоренко. У медика был обнаружен коронавирус, сообщили в краевом оперативном штабе.

На протяжении нескольких дней Сергей Ходоренко проходил лечение в госпитале городской больницы № 5.

Медики не смогли спасти коллегу, у которого было тяжелое течение новой коронавирусной инфекции. Врач умер в возрасте 58 лет, из них более 35 лет он отдал медицине. Был практикующим анестезиологом-реаниматологом. В Алтайском крае это 24-я смерть пациента, у которого был выявлен коронавирус. По сообщению минздрава края, это единственный в регионе летальный случай среди медработников за период пандемии.

Всего в России заболели 441,1 тыс. человек. Умерли — 5384, выздоровели — 204,6 тыс. Страна вышла на третье место в мире по числу заболевших, но официально объявляемая властями смертность значительно ниже, чем в других государствах с похожим числом заболевших, пишет Тайга.инфо.