В Сибири выброшенный на улицу сурикат подружился с жирной одноглазой крысой

Самочку суриката выбросили в коробке, заклеенной скотчем. Причем зимой — в конце 2019 года.
Скорее всего, неизвестные купили живность как игрушку, от которой решили избавиться.
Животное доставили в ветклинику, где спасли и выходили. Реабилитация продолжалась три месяца.
«Все вы знаете, что сурикаты живут колониями. В их семье есть главная мама, мамы, детки, отцы-солдаты и отцы-добытчики. Сури не повезло!» — отметили в клинике «Лимпопо».
Полтора года суриката не могли пристроить в надежные руки, поэтому питомцу пришлось жить вместе со спасителями.
В итоге Сури — так назвали непоседливое млекопитающие из семейства мангустовых — забрала домой сотрудница клиники.
«Еще у девушки живет крыса Снежа — от нее тоже отказались хозяева, а в детстве животному удалили опухоль и глаз. Сурикат и крыса подружились», — отмечает издание.
Ветеринар подчеркнула, что оба питомца не блещут здоровьем, но жизненные силы у них есть — радуют хозяйку как могут.
Ранее ветеринары красноярской клиники спасли жизнь снегирю с черепно-мозговой травмой.