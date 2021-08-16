В Сибири выброшенный на улицу сурикат подружился с жирной одноглазой крысой

В Красноярске самка суриката, которую зимой выбросили хозяева, нашла новый дом и подругу по несчастью, сообщает « Проспект Мира ».

Самочку суриката выбросили в коробке, заклеенной скотчем. Причем зимой — в конце 2019 года.

Скорее всего, неизвестные купили живность как игрушку, от которой решили избавиться.

Животное доставили в ветклинику, где спасли и выходили. Реабилитация продолжалась три месяца.

«Все вы знаете, что сурикаты живут колониями. В их семье есть главная мама, мамы, детки, отцы-солдаты и отцы-добытчики. Сури не повезло!» — отметили в клинике «Лимпопо».

Полтора года суриката не могли пристроить в надежные руки, поэтому питомцу пришлось жить вместе со спасителями.



В итоге Сури — так назвали непоседливое млекопитающие из семейства мангустовых — забрала домой сотрудница клиники.

«Еще у девушки живет крыса Снежа — от нее тоже отказались хозяева, а в детстве животному удалили опухоль и глаз. Сурикат и крыса подружились», — отмечает издание.

Ветеринар подчеркнула, что оба питомца не блещут здоровьем, но жизненные силы у них есть — радуют хозяйку как могут.

Ранее ветеринары красноярской клиники спасли жизнь снегирю с черепно-мозговой травмой.