В Сибири возбудили дело на владельца зоомагазина, где хомяк напал на пальчик девочки

Мирошникова отметила, что к ней обратился отец пятилетней девочки.
«Зашел с дочерью в зоомагазин. В какой-то момент девочка подошла к клетке с хомяком и захотела его погладить, но грызун сильно укусил ее за палец», — пояснила уполномоченная.
В медучреждении ребенку назначили уколы от бешенства. После обращения к омбудсмену в зоомагазине провели проверку.
Региональный Россельхознадзор выяснил, что в зоомагазине есть документы, подтверждающие осмотр хомяков ветеринаром и отсутствие заболеваний.
Однако плотная проверка не прошла зря — оказалось, что не было других сопроводительных документов.
В итоге в отношении владельца зоомагазина возбудили дело за нарушение ветеринарно-санитарных правил (статья 10.6 КоАП РФ).
Ранее на Первом канале обсмеяли историю девочки с хомяком, обкрадывающей квартиры в Барнауле.