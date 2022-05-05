6 мая
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Жизнь

В Сибири возбудили дело на владельца зоомагазина, где хомяк напал на пальчик девочки

В Красноярском крае уполномоченная по правам ребенка Ирина Мирошникова рассказала, как в одном из зоомагазинов девочку укусил хомяк, сообщает «Проспект Мира».

Хомяк.
Хомяк.
boredpanda.com

Мирошникова отметила, что к ней обратился отец пятилетней девочки.

«Зашел с дочерью в зоомагазин. В какой-то момент девочка подошла к клетке с хомяком и захотела его погладить, но грызун сильно укусил ее за палец», — пояснила уполномоченная.

В медучреждении ребенку назначили уколы от бешенства. После обращения к омбудсмену в зоомагазине провели проверку.

Региональный Россельхознадзор выяснил, что в зоомагазине есть документы, подтверждающие осмотр хомяков ветеринаром и отсутствие заболеваний.

Однако плотная проверка не прошла зря — оказалось, что не было других сопроводительных документов.

В итоге в отношении владельца зоомагазина возбудили дело за нарушение ветеринарно-санитарных правил (статья 10.6 КоАП РФ).

Ранее на Первом канале обсмеяли историю девочки с хомяком, обкрадывающей квартиры в Барнауле.

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