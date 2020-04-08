В Сибири задержали банду взрывников, выбиравших банкоматы в селах

Для вскрытия терминалов злоумышленники использовали взрывчатку и газовые баллоны. Действовали они в нескольких районах региона.
«С октября 2019 года по январь 2020 год поступило несколько сообщений о том, что группа неизвестных мужчин по ночами проникала в магазины. Злоумышленники, используя газовые баллоны и взрывчатые вещества, пытались вскрывать банкоматы», — рассказали в ведомстве.
При этом из семи случаев деньги смогли похитить только в одном — в поселке Громадск Уярского района. Сумма ущерба составила 1,3 млн рублей.
Полицейские установили, что к серии преступлений причастны трое неоднократно судимых в возрасте от 22 до 38 лет. Их задержали в ходе спецоперации, изъяли орудия преступлений и части банкоматов.
Устанавливается причастность мужчин к совершению аналогичных преступлений еще на нескольких территориях региона.
Напомним, в 2018 году в Барнауле осудили трех преступников, взорвавших банкомат и забравших из него 4 млн рублей.