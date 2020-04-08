В Сибири задержали банду взрывников, выбиравших банкоматы в селах

Для вскрытия терминалов злоумышленники использовали взрывчатку и газовые баллоны. Действовали они в нескольких районах региона.

«С октября 2019 года по январь 2020 год поступило несколько сообщений о том, что группа неизвестных мужчин по ночами проникала в магазины. Злоумышленники, используя газовые баллоны и взрывчатые вещества, пытались вскрывать банкоматы», — рассказали в ведомстве.