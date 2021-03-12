В Сибири задержали владельцев подпольных казино, заработавших 100 млн рублей

Изначально по делу о незаконной игорной деятельности задержали одного человека.
«Установлены еще четверо фигурантов, им предъявлено обвинение за незаконную организацию и проведение азартных игр», — рассказали в региональном СК.
Всего под подозрением пять человек. Из них арестовали только двоих.
Казино организовали в трех помещениях Томска и ЗАТО Северск. Доход сети с 2018 года по 2020 год составил около 100 млн рублей.
Ранее сообщали про поклонников азартных игр на Алтае, которые не дали «Сибирской монете» прогореть в ковидном году.