Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
12 марта -9°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

В Сибири задержали владельцев подпольных казино, заработавших 100 млн рублей

В Томской области задержали руководителей сети подпольных казино, работавших в двух городах, сообщает «Интерфакс-Сибирь».

Казино.
Казино.
СС0

Изначально по делу о незаконной игорной деятельности задержали одного человека.

«Установлены еще четверо фигурантов, им предъявлено обвинение за незаконную организацию и проведение азартных игр», — рассказали в региональном СК.

Всего под подозрением пять человек. Из них арестовали только двоих.

Казино организовали в трех помещениях Томска и ЗАТО Северск. Доход сети с 2018 года по 2020 год составил около 100 млн рублей.

Ранее сообщали про поклонников азартных игр на Алтае, которые не дали «Сибирской монете» прогореть в ковидном году.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость