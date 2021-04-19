В Сибири закрыли тюрьму из-за отсутствия женщин

В процессе ликвидации колония находилась с 9 декабря 2020 года — распоряжение отдал Минюст РФ.

«Речь идет о женской колонии, единственной в Омской области», — отмечает издание.

Учреждение рассчитано на 200 заключенных, однако необходимого показателя не могли достичь несколько лет.

В колонии работали 150 человек — оставлять такое количество сотрудников на «полупустую» тюрьму нецелесообразно.

«На месте ИК-5 откроют исправительный центр на 250 мест. Контингент составят как представительницы прекрасного пола, так и мужчины», — пишет издание.

В новое учреждение попадут лишь те, кому суд назначил принудительные работы — ночное пребывание не предусмотрено.

Раннее altapress.ru рассказал, как в алтайской женской исправительной колонии прошел конкурс красоты среди «шальных императриц».