Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
1 ноября 4°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

В сибирском городе закрылась поликлиника, все врачи заболели

В одной из поликлиник города Искитим Новосибирской области прекратился прием пациентов в связи с тем, что все врачи заболели.

Объявление на дверях поликлинике № 2 в Искитиме.
Объявление на дверях поликлинике № 2 в Искитиме.
"Инцидент. Новосибирск".

Соответствующее объявление появилось на входе в поликлинику № 2, пишет «Сибкрай».

Больным рекомендуют обращаться сразу в «скорую помощь».

В областном минздраве пока никак не смогли прокомментировать возникшую ситуацию.

Журналисты же отмечают, что это не первый подобный случай в Новосибирской области. Ранее прекратил работу филиал поликлиники № 27 в самом Новосибирске.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков признал острую нехватку врачей в России. «Но медицина в России более стабильна, чем во многих других передовых странах», — также заявил Песков.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость