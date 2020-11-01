В сибирском городе закрылась поликлиника, все врачи заболели

Соответствующее объявление появилось на входе в поликлинику № 2, пишет «Сибкрай».
Больным рекомендуют обращаться сразу в «скорую помощь».
В областном минздраве пока никак не смогли прокомментировать возникшую ситуацию.
Журналисты же отмечают, что это не первый подобный случай в Новосибирской области. Ранее прекратил работу филиал поликлиники № 27 в самом Новосибирске.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков признал острую нехватку врачей в России. «Но медицина в России более стабильна, чем во многих других передовых странах», — также заявил Песков.