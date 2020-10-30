В Кремле признали нехватку врачей

Официальный представитель Кремля отметил, что медики работают в экстремальных условиях и проявляют «абсолютный героизм».
«И, наверное, каждый раз мы должны говорить врачам спасибо за это», — добавил Песков.
Комментируя информацию о том, что богатые регионы переманивают из более бедных территорий врачей для работы в «ковидных» госпиталях, Песков заметил, что «сейчас зарплата врачей должна быть в приоритете в любом регионе», пишет Lenta.ru.
И напомнил, что субъекты РФ получили бюджетные средства в связи с COVID-19.
Медицина в России более стабильна, чем во многих других передовых странах, заявил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Также Дмитрий Песков добавил, что в мире нет ни одной страны, где медицинская сфера была бы «достаточно профинансирована».