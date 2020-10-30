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Здоровье

В Кремле признали нехватку врачей

Нехватка врачей на фоне пандемии ощущается сейчас везде, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
kremlin.ru

Официальный представитель Кремля отметил, что медики работают в экстремальных условиях и проявляют «абсолютный героизм».

«И, наверное, каждый раз мы должны говорить врачам спасибо за это», — добавил Песков.

Комментируя информацию о том, что богатые регионы переманивают из более бедных территорий врачей для работы в «ковидных» госпиталях, Песков заметил, что «сейчас зарплата врачей должна быть в приоритете в любом регионе», пишет Lenta.ru.

И напомнил, что субъекты РФ получили бюджетные средства в связи с COVID-19.

Медицина в России более стабильна, чем во многих других передовых странах, заявил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Также Дмитрий Песков добавил, что в мире нет ни одной страны, где медицинская сфера была бы «достаточно профинансирована».

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