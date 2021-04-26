В сибирском СИЗО и время скоротали, и женщин развлекли, и роллы покушали

Мастер-класс по приготовлению роллов провели среди осужденных женщин, оставленных в учреждении для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию.
«За всем происходящим наблюдало непредвзятое жюри из числа сотрудников учреждения», — подчеркнули в ведомстве.
По завершению кулинарной феерии члены жюри попробовали роллы и испытали удивление от сочетания вкусов.
«Принято решение поощрить всех участниц. Данные кулинарные конкурсы, мастер-классы доказали свою эффективность и в дальнейшем будут продолжать радовать всех участников», — подчеркнули в ведомстве.
Раннее altapress.ru рассказал, как в алтайской женской исправительной колонии прошел конкурс красоты среди «шальных императриц».