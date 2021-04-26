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Жизнь

В сибирском СИЗО и время скоротали, и женщин развлекли, и роллы покушали

В Новосибирске в следственном изоляторе № 1 осужденных женщин научили готовить роллы и выбрали самый вкусный нарезанный рисовый рулетик, сообщает региональная ФСИН.

Церковь в тюрьме.
Церковь в тюрьме.
Михаил Хаустов

Мастер-класс по приготовлению роллов провели среди осужденных женщин, оставленных в учреждении для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию.

«За всем происходящим наблюдало непредвзятое жюри из числа сотрудников учреждения», — подчеркнули в ведомстве.

По завершению кулинарной феерии члены жюри попробовали роллы и испытали удивление от сочетания вкусов.

«Принято решение поощрить всех участниц. Данные кулинарные конкурсы, мастер-классы доказали свою эффективность и в дальнейшем будут продолжать радовать всех участников», — подчеркнули в ведомстве.

Раннее altapress.ru рассказал, как в алтайской женской исправительной колонии прошел конкурс красоты среди «шальных императриц».

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