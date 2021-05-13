В сибирском заказнике умерли 34 косули из-за истощения и метровых сугробов

Красноярский министр экологии и рационального природопользования Павел Борзых сообщил « Коммерсанту » причину массовой смерти косуль в заказнике «Солгонский кряж».

11 мая в региональном МВД рассказали об обнаружении 34 мертвых косуль. На место выехали участковый полиции и представители охотнадзора.

Борзых пояснил, что февраль и март были снежными — на некоторых территориях выпал двухлетний объем снега и даже трехлетний.

По таким сугробам косулям трудно перемещаться. При полуметровой высоте снежного покрова они уже испытывают проблемы, а пришлось столкнуться с метровой.

«Это не уникальная история для Красноярского края. Самый знаковый период — конец 90-х годов, когда из-за нескольких снежных зим подряд сократилась численность косулей. Позже она восстановилась», — успокоил министр.

Он также подчеркнул, что сотрудники охотнадзора подкармливают живность на территории региона.

Напомним, погодные условия стали проблемой не только в Красноярском крае. К примеру, на Ямале голодных диких оленей заподозрили в похищении домашних животных.