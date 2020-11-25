В России предлагают запретить продажу алкоголя 1 и 2 января

Свои слова он обосновал тем, что январские праздники часто приводят к всплеску алкогольных отравлений и росту числа обращений за скорой медицинской помощью. При этом медики в регионах и без того испытывают повышенную нагрузку на фоне пандемии коронавируса.

Однако бывший главный санитарный врач России и депутат Госдумы Геннадий Онищенко не поддержал общественника. Он считает, что такие меры окажутся бесполезными, поскольку россияне закупят спиртные напитки раньше.

Также Онищенко подчеркнул, что подобные решения нужно принимать заранее и говорить о вреде алкоголя постоянно, чтобы решать проблему.