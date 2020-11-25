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25 ноября
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Жизнь

В России предлагают запретить продажу алкоголя 1 и 2 января

Член Общественной палаты, глава проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил запретить продажу алкоголя 1 и 2 января, пишет Lenta.ru".

Алкоголь. Застолье.
Алкоголь. Застолье.
СС0

Свои слова он обосновал тем, что январские праздники часто приводят к всплеску алкогольных отравлений и росту числа обращений за скорой медицинской помощью. При этом медики в регионах и без того испытывают повышенную нагрузку на фоне пандемии коронавируса.

Однако бывший главный санитарный врач России и депутат Госдумы Геннадий Онищенко не поддержал общественника. Он считает, что такие меры окажутся бесполезными, поскольку россияне закупят спиртные напитки раньше.

Также Онищенко подчеркнул, что подобные решения нужно принимать заранее и говорить о вреде алкоголя постоянно, чтобы решать проблему.

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