В Славгороде собаку вытащили из «гудронового озера», где погибли и гниют другие животные

Жители Славгорода спасли собаку, застрявшую в огромной луже гудрона рядом с железной дорогой, сообщает slavg22 .

Операция по спасению собаки прошла на выезде из Славгорода в Табуны — вдоль железной дороги по правую сторону.

«Данная экологическая обстановка сохраняется там не первый год», — отмечают местные жители.

Автор видео рассказал, что услышал вой собаки, застрявшей в гудроне возле «берега» — именно поэтому животное удалось вытащить.

Неизвестно, сколько собака пролежала без движения. Первое время после спасения она могла только моргать.

«Вот это все — гудрон, вот туда — и смерть. Вот собака дохлая большая, она давно уже мертвая. Вон птица лежит. Это славгородская экология… реки гудрона. Дальше не пойду снимать», — показал мужчина смертельное «озеро», унесшее уже несколько жизней.

Судя по другим видео, собаку очистили от гудрона, правда при этом она лишилась шерсти.

Ранее в Барнауле спасли из мазута овчарку, которую после приютили и назвали Гудрошей.