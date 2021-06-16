В Славгороде собаку вытащили из «гудронового озера», где погибли и гниют другие животные

Операция по спасению собаки прошла на выезде из Славгорода в Табуны — вдоль железной дороги по правую сторону.
«Данная экологическая обстановка сохраняется там не первый год», — отмечают местные жители.
Автор видео рассказал, что услышал вой собаки, застрявшей в гудроне возле «берега» — именно поэтому животное удалось вытащить.
Неизвестно, сколько собака пролежала без движения. Первое время после спасения она могла только моргать.
«Вот это все — гудрон, вот туда — и смерть. Вот собака дохлая большая, она давно уже мертвая. Вон птица лежит. Это славгородская экология… реки гудрона. Дальше не пойду снимать», — показал мужчина смертельное «озеро», унесшее уже несколько жизней.
Судя по другим видео, собаку очистили от гудрона, правда при этом она лишилась шерсти.
Ранее в Барнауле спасли из мазута овчарку, которую после приютили и назвали Гудрошей.