В снежной изоляции остаются четыре населенных пункта Алтайского края

К вечеру 21 января дорожные службы Алтайского края расчистили проезд к 21 селам, «запертыми» из-за снежных заносов оставались только четыре населенных пункта. Между тем, прогнозируется ухудшение погоды, и 22 января в МЧС должен возобновить работу межведомственный оперативный штаб. Тему уборку снега в крае обсудят на заседании правительства.

Села откапывают постепенно

По данным минтранса Алтайского края на 22:00, из-за снежных заносов проезд отсутствовал у следующих населенных пунктов.

с. Бугрышиха на трассе Курья-Колывань-Бугрышиха ( Курьинский район);

Курьинский район); с. Сосновка ( Чарышский район);

Чарышский район); пос. Предгорный;

пос. Локоток , оба на трассе Змеиногорск-Карамышево-Октябрьский-Саратовка , Змеиногорский район.

Министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев 21 января сообщил, что вся необходимая техника готовая к работе. И каждый проблемный участок на дорогах региона известен и находится на контроле.

Но прогноз погоды пока неутешительный: днем 22 января и ночью 23-го произойдет усиление ветра до 15−20 метров в секунду, ожидается снег. Впрочем, синоптики успокаивают: в этот раз в крае будет теплее, чем неделю назад, а скорость ветра — немного ниже.

В Юго-Западной зоне Алтайского края наблюдается наиболее сложная обстановка mintrans22.ru

Три группы из Барнаула

22 января в ГУ МЧС по краю возобновляет работу межведомственный оперативный штаб, сообщили в пресс-центре ведомства.

Утром в помощь местным подразделениям, которые будут патрулировать дороги по всему краю, будут сформированы и направлены из Барнаула три группы.

Пожарные и спасатели обеспечат безопасность на участках, где в условиях непогоды наиболее высок риск происшествий в Змеиногорском, Алейском и Поспелихинском районах.

Спасатели также намерены подготовить мобильные и стационарные пунктов обогрева, пункты временного размещения.

Как идет уборка снега на территории края, 22 января обсудят в правительстве региона.