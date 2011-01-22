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22 января -11°C

В снежной изоляции остаются четыре населенных пункта Алтайского края

К вечеру 21 января дорожные службы Алтайского края расчистили проезд к 21 селам, «запертыми» из-за снежных заносов оставались только четыре населенных пункта. Между тем, прогнозируется ухудшение погоды, и 22 января в МЧС должен возобновить работу межведомственный оперативный штаб. Тему уборку снега в крае обсудят на заседании правительства.

Метель, МЧС.
Метель, МЧС.
пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Села откапывают постепенно

По данным минтранса Алтайского края на 22:00, из-за снежных заносов проезд отсутствовал у следующих населенных пунктов.

  • с. Бугрышиха на трассе Курья-Колывань-Бугрышиха (Курьинский район);
  • с. Сосновка (Чарышский район);
  • пос. Предгорный;
  • пос. Локоток, оба на трассе Змеиногорск-Карамышево-Октябрьский-Саратовка, Змеиногорский район.

Министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев 21 января сообщил, что вся необходимая техника готовая к работе. И каждый проблемный участок на дорогах региона известен и находится на контроле.

Но прогноз погоды пока неутешительный: днем 22 января и ночью 23-го произойдет усиление ветра до 15−20 метров в секунду, ожидается снег. Впрочем, синоптики успокаивают: в этот раз в крае будет теплее, чем неделю назад, а скорость ветра — немного ниже.

В Юго-Западной зоне Алтайского края наблюдается наиболее сложная обстановка
В Юго-Западной зоне Алтайского края наблюдается наиболее сложная обстановка
mintrans22.ru

Три группы из Барнаула

22 января в ГУ МЧС по краю возобновляет работу межведомственный оперативный штаб, сообщили в пресс-центре ведомства.

Утром в помощь местным подразделениям, которые будут патрулировать дороги по всему краю, будут сформированы и направлены из Барнаула три группы.

Пожарные и спасатели обеспечат безопасность на участках, где в условиях непогоды наиболее высок риск происшествий в Змеиногорском, Алейском и Поспелихинском районах.

Спасатели также намерены подготовить мобильные и стационарные пунктов обогрева, пункты временного размещения.

Как идет уборка снега на территории края, 22 января обсудят в правительстве региона.

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