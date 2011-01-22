В снежной изоляции остаются четыре населенных пункта Алтайского края

Села откапывают постепенно
По данным минтранса Алтайского края на 22:00, из-за снежных заносов проезд отсутствовал у следующих населенных пунктов.
- с. Бугрышиха на трассе Курья-Колывань-Бугрышиха (Курьинский район);
- с. Сосновка (Чарышский район);
- пос. Предгорный;
- пос. Локоток, оба на трассе Змеиногорск-Карамышево-Октябрьский-Саратовка, Змеиногорский район.
Министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев 21 января сообщил, что вся необходимая техника готовая к работе. И каждый проблемный участок на дорогах региона известен и находится на контроле.
Но прогноз погоды пока неутешительный: днем 22 января и ночью 23-го произойдет усиление ветра до 15−20 метров в секунду, ожидается снег. Впрочем, синоптики успокаивают: в этот раз в крае будет теплее, чем неделю назад, а скорость ветра — немного ниже.
Три группы из Барнаула
22 января в ГУ МЧС по краю возобновляет работу межведомственный оперативный штаб, сообщили в пресс-центре ведомства.
Утром в помощь местным подразделениям, которые будут патрулировать дороги по всему краю, будут сформированы и направлены из Барнаула три группы.
Пожарные и спасатели обеспечат безопасность на участках, где в условиях непогоды наиболее высок риск происшествий в Змеиногорском, Алейском и Поспелихинском районах.
Спасатели также намерены подготовить мобильные и стационарные пунктов обогрева, пункты временного размещения.
Как идет уборка снега на территории края, 22 января обсудят в правительстве региона.