В Сочи повар из шаурмичной воткнул нож в спину собаки

В Сочи повар из киоска с шаурмой воткнул нож в спину спаниеля и объяснил свои действия самообороной, сообщает « Типичный Краснодар ».

Повар воткнул нож в собаку в Сочи.

Инцидент произошел на пляже «Гренада». Пострадал спаниель по кличке Федя, гулявший вместе с хозяйкой.

«Мужчина ударил ножом в спину собаки маленькой породы, когда спаниель подбежал к прилавку. Оправдал тем, что боится собак», — отметили в паблике.

Спаниеля на руках донесли до машины и отвезли в клинику, где ему оказали помощь.



Мужчина сбежал сразу после нападения на собаку. Как уточняет РИА «Новости», произошедшим занимается полиция.

«Проводится проверка по данному происшествию, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством РФ», — рассказали в УВД города-курорта.

Ранее сообщали про жителя Алтайского края, который «застрелил собаку на глазах у детей» из-за нескольких куриц.