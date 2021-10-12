12 октября 1°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

В Сочи повар из шаурмичной воткнул нож в спину собаки

В Сочи повар из киоска с шаурмой воткнул нож в спину спаниеля и объяснил свои действия самообороной, сообщает «Типичный Краснодар».

Повар воткнул нож в собаку в Сочи.
Повар воткнул нож в собаку в Сочи.
кадр из видео.

Инцидент произошел на пляже «Гренада». Пострадал спаниель по кличке Федя, гулявший вместе с хозяйкой.

«Мужчина ударил ножом в спину собаки маленькой породы, когда спаниель подбежал к прилавку. Оправдал тем, что боится собак», — отметили в паблике.

Спаниеля на руках донесли до машины и отвезли в клинику, где ему оказали помощь.


Мужчина сбежал сразу после нападения на собаку. Как уточняет РИА «Новости», произошедшим занимается полиция.

«Проводится проверка по данному происшествию, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством РФ», — рассказали в УВД города-курорта.

Ранее сообщали про жителя Алтайского края, который «застрелил собаку на глазах у детей» из-за нескольких куриц.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость