В Сочи задержали мужчину, которого приняли за воскресшего Цапка

Сочинская полиция задержала подозреваемого в ряде краж, которого местные жители приняли за главаря кущевской банды Сергея Цапка. Об этом сообщили ТАСС в УМВД по городу Сочи.

Главарь кущевской банды Сергей Цапок умер во время следствия в СИЗО еще в 2014 году. Однако 4 июня жители Сочи сообщили, что видели человека, похожего на него. Мужчина попал на фото с места ДТП. Люди даже обратились в прокуратуру с просьбой проверить, не инсценировал ли Цапок свою смерть, сообщала «КП на Кубани».

После розыскных действий выяснилось, что похожий на главаря ОПГ мужчина оказался 32-летним уроженцем Бишкека. Он вызвал подозрения у патрульных, которые остановили его для проверки документов. Когда выяснилось, что удостоверения личности при нем нет, Никифорова отвезли на стационарный пост полиции, пробили его по базе учета МВД и обнаружили, что он находится в федеральном розыске как фигурант пяти уголовных дел о кражах, пишет «Интерфакс».

Сейчас мужчина находится под арестом.

Сергей Цапок был кремирован, место его захоронения не раскрывается.

О банде

В 2010 году Сергей Цапок, Владимир Алексеев (Вова Беспредел), Игорь Черных (Амур), Андрей Быков (Бык), Сергей Карпенко (Рис-младший) убили 12 человек в доме кущевского фермера Сервера Аметова: его семью и гостей, в том числе четырех детей. Еще один участник банды Вячеслав Рябцев (Буба) на дело не пошел — за день до этого специально прострелил себе ногу. Детей убивал Игорь Черных.

Так Сергей Цапок отомстил фермеру за гибель своего брата, к которой Аметов был непричастен. На счету банды — другие тяжкие преступления.