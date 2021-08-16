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Жизнь

В сочинском порту заметили роскошную яхту друга Путина

В порт «Имеретинский» в Адлере вошла яхта Rahil, принадлежащая олигарху Аркадию Ротенбергу, сообщает «Блокнот».

Морской порт Сочи.
Морской порт Сочи.
morport-sochi.ru

Находится ли на борту владелец судна, неизвестно.

Уточняется, что яхта Rahil протяженностью 65 метров была построена в 2011 году. На судне можно разместить 30 человек, его стоимость оценивается в $60 млн.

6 августа в порту была также замечена яхта Алишера Усманова, но сейчас она находится в Геленджике, пишет «Росбалт».

Дружба

Ранее Аркадий Ротенберг рассказал, что возможный в будущем уход Владимира Путина от власти не изменит в их отношениях ничего.

«Мы как дружили, так дружить и будем, в независимости от ситуаций. Это проверенный факт, уже больше 50 лет это происходит», — заявил Аркадий Ротенберг в интервью RT.

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