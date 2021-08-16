В сочинском порту заметили роскошную яхту друга Путина

Находится ли на борту владелец судна, неизвестно.

Уточняется, что яхта Rahil протяженностью 65 метров была построена в 2011 году. На судне можно разместить 30 человек, его стоимость оценивается в $60 млн.

6 августа в порту была также замечена яхта Алишера Усманова, но сейчас она находится в Геленджике, пишет «Росбалт».

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Ранее Аркадий Ротенберг рассказал, что возможный в будущем уход Владимира Путина от власти не изменит в их отношениях ничего.