В сочинском порту заметили роскошную яхту друга Путина

Находится ли на борту владелец судна, неизвестно.
Уточняется, что яхта Rahil протяженностью 65 метров была построена в 2011 году. На судне можно разместить 30 человек, его стоимость оценивается в $60 млн.
6 августа в порту была также замечена яхта Алишера Усманова, но сейчас она находится в Геленджике, пишет «Росбалт».
Дружба
Ранее Аркадий Ротенберг рассказал, что возможный в будущем уход Владимира Путина от власти не изменит в их отношениях ничего.
«Мы как дружили, так дружить и будем, в независимости от ситуаций. Это проверенный факт, уже больше 50 лет это происходит», — заявил Аркадий Ротенберг в интервью RT.