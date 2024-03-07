7 марта
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Жизнь

В соседнем с Алтаем регионе объявили штормовое предупреждение

В Новосибирской области объявили штормовое предупреждение с 8 по 10 марта.

Метель. Снежная дорога.
Метель. Снежная дорога.
pexels.com

С 8 по 10 марта в Новосибирской области будет действовать штормовое предупреждение, сообщает "АиФ Новосибирск".

Резкие перепады температуры ожидаются 8 марта: ночью будет до -27 градусов, днем - до -2 градусов. Также прогнозируют снег и порывистый ветер до 13 м/с.

В субботу 9 марта регион тоже охватят перепады температур: от -20 градусов ночью до 0 градусов днем. Ночью на юго-востоке региона будет идти снег и ветер с порывами до 14 м/с.

В воскресенье 10 марта, ночью будет -12 градусов, днем потеплеет до +2 градусов. Днем будет мокрый снег, местами - замерзающий дождь.

Ранее сообщалось, какая погода будет в Алтайском крае в праздничные дни.

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