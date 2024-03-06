Выбрать платье или брюки. Какая погода будет в Алтайском крае в праздичные дни

Погода в Алтайском крае
В регионе ночью 8 марта температура опустится до -6,-11 градусов, местами до -17 градусов. Местами небольшой снег и метели. На дорогах гололедица.
Ветер юго-западный 2-7 м/с, местами порывы до 12м/с.
Днем температура составит 0,-5 градусов, местами до +5градусов, а большей части территории небольшой, по югу местами умеренный снег, мокрый снег, местами метели. Ветер усилится, юго-западный 5-10м/с, местами порывы до 16 м/с.
Погода в Барнауле
Ночью 8 марта температура составит 7-9 градусов ниже нуля, преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный 2-7м/с.
Днем температура составит 1-3 градуса ниже нуля. В конце дня ожидается небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный 5-10 м/с.
В праздничные дни плюсовая температура в Барнауле не ожидается. Но отсутствие осадков уже радует.
Ранее сообщалось, какую погоду ожидать жителям Алтайского края в марте.
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