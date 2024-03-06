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Жизнь

Выбрать платье или брюки. Какая погода будет в Алтайском крае в праздичные дни

Небольшой или умеренный снег, юго-западный ветер, а на термометре +5. Чем женщин порадует погода в Алтайском крае в праздничные дни рассказали в алтайском ЦГМС.

Весна. Цветы в горах.
Весна. Цветы в горах.
СС0

Погода в Алтайском крае

В регионе ночью 8 марта температура опустится до -6,-11 градусов, местами до -17 градусов. Местами небольшой снег и метели. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный 2-7 м/с, местами порывы до 12м/с.

Днем температура составит 0,-5 градусов, местами до +5градусов, а большей части территории небольшой, по югу местами умеренный снег, мокрый снег, местами метели. Ветер усилится, юго-западный 5-10м/с, местами порывы до 16 м/с.

Погода в Барнауле

Ночью 8 марта температура составит 7-9 градусов ниже нуля, преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный 2-7м/с.

Днем температура составит 1-3 градуса ниже нуля. В конце дня ожидается небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный 5-10 м/с.

В праздничные дни плюсовая температура в Барнауле не ожидается. Но отсутствие осадков уже радует.

Ранее сообщалось, какую погоду ожидать жителям Алтайского края в марте.

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