Соцсети: прощальные записи известного мотопутешественника из Барнаула, умершего от COVID

«Уже три человека рядом со мной умерли, я скорее всего следующий» — эти слова написал в больнице барнаульский мотопутешественник Александр Нарушевич в Телеграм-канале незадолго до смерти, сообщает паблик «Плохие новости». Друг Александра подтвердил Altapress.ru, что его не стало. «К скорби многих людей, это правда. Ковид. Пневмония», — сказал он.

Скриншоты последней переписки жителя Барнаула Александра Нарушевича появились в соцсети.

Ребята, у меня все плохо и серьезно. Я в реанимации и не могу ни говорить, ни есть, ни пить. Уже трое человек умерло рядом со мной. Я, скорее всего, следующий. Мне не помогает ничего. Легкие не работают. Связи тут нет. Выпросил у знакомой телефон. Не поминайте лихом. Ваш терминатор, мои любимые друзья.

Из опубликованных скриншотов видно, что друзья стараются его поддержать: «Крепись, братан»! «Не сдавайся».

С коронавирусной инфекцией Александр боролся больше трех недель. В последний раз он выходил на связь 29 октября. А 31 октября его не стало.

К скорби многих людей, это правда. Вчера в 6 утра Саша умер в реанимации. Ковид. Пневмония, — сообщил корреспонденту Altapress.ru его друг.

Последняя переписка Александра Нарушевича. ВК «Плохие новости» Последняя переписка Александра Нарушевича. ВК «Плохие новости»

Александр Нарушевич работал в энергокомпании, и он был большим любителем мотопутешествий — какое-то время назад «Вести Алтай» показали о нем сюжет.

На своем мотоцикле он проехал десятки тысяч километров. Все началось с того, что из окошка поезда он увидел Байкал — ему очень захотелось там побывать.

Он совершил много путешествий. В том числе — пробег Барнаул-Омск-Волгоград-Тамань-Сочи-Крым. «Поколесил по всему Крыму и вернулся домой», — рассказывал он.

«От Ростова-на-Дону до Барнаула домчал меньше чем за двое суток», — говорил об этой поездке журналист. У Александра было много планов.