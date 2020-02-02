В соцсетях распространяют фейк о коронавирусе в алтайском городе

В социальных сетях распространяется информация, якобы в инфекционное отделение бийской Центральной городской больницы поступил больной с коронавирусной инфекцией. На это обращает внимание «Бийский рабочий».

Главный инфекционист Бийска Лариса Фоминская заявила, что данное сообщение — фейк. Ни одного больного, зараженного коронавирусом, в Бийске в настоящее время нет.

У коронавируса 2019-nCoV нет специфических симптомов. Клиническая картина сходна с теми, что бывают при многих острых респираторно-вирусных инфекций: кашель (сухой или с мокротой, повышение температуры, интоксикация организма, одышка, чувство сдавленности за грудной клеткой).

Некоторые коронавирусы поражают желудочно-кишечный тракт с болями и нарушениями стула.

В Барнауле усилили меры безопасности в аэропорте. Сотрудники Роспотребнадзора встречают пассажиров у трапа самолетов и тепловизором измеряют температуру тела. Если она превышает 37 градусов, и будут подозрения на заболевание, то у больного возьмут анализ. Его отправляют в лабораторию Новосибирский центр вирусологии «Вектор».