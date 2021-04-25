В соцсетях вспоминают «вымерший» год назад Барнаул

«Помните, как год назад объявили нерабочие недели, и мы все сидели дома? Тогда город был похож на декорации к фильму-катастрофе: пустые улицы, люди в масках, все закрыто. Сейчас представить пустыми Красноармейский или Ленинский в час пик невозможно. Хотя год назад это было реальностью», — говорится в подписи под видеоролик.