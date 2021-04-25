В соцсетях вспоминают «вымерший» год назад Барнаул

«Помните, как год назад объявили нерабочие недели, и мы все сидели дома? Тогда город был похож на декорации к фильму-катастрофе: пустые улицы, люди в масках, все закрыто. Сейчас представить пустыми Красноармейский или Ленинский в час пик невозможно. Хотя год назад это было реальностью», — говорится в подписи под видеоролик.
Напомним, нерабочим в 2020 году был весь апрель и первая декада мая.
А на днях президент страны вновь объявил о том, что промежуток между майскими праздниками будет считаться выходным.