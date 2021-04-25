25 апреля 12°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

В соцсетях вспоминают «вымерший» год назад Барнаул

Городское сообщество Barnaul22 опубликовало видео годичной давности. Тогда, в апреле 2020 года, Барнаул как и другие города страны моментально опустел.

Самоизоляция. Коронавирус.
Самоизоляция. Коронавирус.
CC0

«Помните, как год назад объявили нерабочие недели, и мы все сидели дома? Тогда город был похож на декорации к фильму-катастрофе: пустые улицы, люди в масках, все закрыто. Сейчас представить пустыми Красноармейский или Ленинский в час пик невозможно. Хотя год назад это было реальностью», — говорится в подписи под видеоролик.

Напомним, нерабочим в 2020 году был весь апрель и первая декада мая.

А на днях президент страны вновь объявил о том, что промежуток между майскими праздниками будет считаться выходным.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость