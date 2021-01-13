В соцсетях жалуются на «самый ужасный маршрут Барнаула»

Барнаульцы снова высказывают претензии к городскому общественному транспорту. На этот раз критике подвергся автобусный маршрут № 2.

Жительница Барнаула написала пост отчаяния в группу Barnaul22. По ее словам, бывают дни, когда «двойку» попросту не дождаться.

«Вот буквально вчера, приехав на остановку „Энергетик“, отстояв там 15 минут, звоню в диспетчерскую спросить будет ли автобус. Отвечают: будет в 9:16. 9:56. Стою жду. Проходит ещё 15 минут, на конечную подъезжает автобус, но ехать никуда не собирается. Набираю диспетчерскую и мне отвечают, что он сломался. Начинаю спрашивать, почему не сказали, что автобуса не будет — диспетчер просто бросает трубку. В это время автобус трогается, я ему машу рукой, на что в ответ мне водитель показывает, простите, фигу», — рассказывает женщина.

Также она уверяет, что писала обращение в прокуратуру, но оно «просто исчезло».

«2-ки это беда, еще и ездят с интервалом по 40 минут, и пазики убитые, зимой холодно, а летом печку топят», — соглашаются с претензией комментаторы поста.

Некоторые высказали мнение, что «это самый ужасный маршрут Барнаула» или «один из ужасных». Особенно проблемно дождаться его по выходным.

Горожане всерьез обсуждают, что выгоднее «по деньгам и по времени» купить свой автомобиль или пользоваться такси.

Ранее Минтранс России назвал городские агломерации, которым в 2021 году со скидкой купят городской пассажирский транспорт. Барнаул и Бийск, которые подавали заявки, не прошли отбор.