В Совфеде поддержали идею вернуть графу «национальность» в паспорт

Сенатор Александр Башкин заявил РИА «Новости» , что каждый гражданин РФ, желающий указать свою национальность в паспорте, должен иметь такую возможность.

Ранее депутат Госдумы Сергей Бурлаков предложил вернуть в российский паспорт графу «национальность».

«Я думаю, каждому гражданину надо дать право выбора, указывать ли свою национальность или нет. Российская конституция не обязывает указывать это в паспорте, но и не запрещает», — прокомментировал Башкин инициативу депутата.

Сенатор отметил, что гордиться своей национальностью и желание указать ее в паспорте — это естественно.

«Не стоит забывать, что национальность — это важный фактор самоидентификации наряду с языком, предками, традициями», — напомнил Башкин.

Ранее сообщили, что электронные паспорта начнут выдавать россиянам в январе 2023 года.