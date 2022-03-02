3 марта -8°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

В Совфеде поддержали идею вернуть графу «национальность» в паспорт

Сенатор Александр Башкин заявил РИА «Новости», что каждый гражданин РФ, желающий указать свою национальность в паспорте, должен иметь такую возможность.

Российский паспорт и загранпаспорт.
Российский паспорт и загранпаспорт.
Анна Зайкова, altapress.ru

Ранее депутат Госдумы Сергей Бурлаков предложил вернуть в российский паспорт графу «национальность».

«Я думаю, каждому гражданину надо дать право выбора, указывать ли свою национальность или нет. Российская конституция не обязывает указывать это в паспорте, но и не запрещает», — прокомментировал Башкин инициативу депутата.

Сенатор отметил, что гордиться своей национальностью и желание указать ее в паспорте — это естественно.

«Не стоит забывать, что национальность — это важный фактор самоидентификации наряду с языком, предками, традициями», — напомнил Башкин.

Ранее сообщили, что электронные паспорта начнут выдавать россиянам в январе 2023 года.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость