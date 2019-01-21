В Совфеде могут пересмотреть длительность новогодних каникул

Работодателям по согласованию с трудовыми коллективами можно дать право самостоятельно принимать решение о продолжительности новогодних каникул, заявил глава Комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский, пишет «РГ».

Споры о том, не много ли страна отдыхает в Новый год, идут уже давно, но пока никаких законодательных инициатив от профильных министерств и ведомств не поступало.

«Было предложение, например, от депутатского корпуса, чтобы дать гражданам возможность самим составлять продолжительность отдыха в новогодние дни. Я лично с трудом представляю, как в таком случае можно организовать слаженную работу предприятий, городского транспорта, коммунального хозяйства. Один сотрудник придет на работу, включит тумблер, а напряжение на линию подать некому, так как электрик еще празднует», — говорит сенатор.

Тем не менее, по мнению сенатора, отдельные коллективы могут в рамках коллективных договоров устанавливать свой график работы.

Уже сейчас это активно использует торговые предприятия — крупные сети закрывают свои магазины на 1−2 января, так как покупателей после новогодней ночи мало, и держать персонал нерентабельно.

«Считаю, что все-таки в вопросах утверждения государственных праздников должна быть государственная политика», — подчеркнул Валерий Рязанский.

Сейчас длинные новогодние каникулы совпадают со школьными каникулами. И, если родители не пролежат все 10 праздничных дней на диване, а грамотно организуют досуг, это пойдет на пользу и детям, и взрослым, уверен сенатор.

Особое мнение

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что две недели новогоднего отдыха плохо влияют на экономику. Такое мнение он высказал на церемонии вручения правительственных премий в области СМИ.

Премьер отметил, что в эти дни люди много и долго «отмечают».

«Вообще у нас праздники очень длинные… Для экономики это плохо, потому что практически 14 дней страна мало чего создает и очень хорошо «отмечает», — сказал Медведев.

Новогодние каникулы для взрослых

С 1992 года в России нерабочими днями были 1 и 2 января. С 2005 года — с 1 по 5 января. Позднее, благодаря утверждению выходным днем праздника Рождества Христова — 7 января — продолжительность новогодних каникул в отдельные годы доходила до 11 дней.

С 2013 года к новогодним каникулам добавились 6 и 8 января. Обычно новогодние каникулы в России начинаются 31 декабря. Но были годы, когда 31-го россияне работали. Новогодние каникулы 2019 года продлились с 30 декабря 2018 года по 8 января (включительно) 2019 года.

Когда снова отдохнем

Следующие длинные выходные будут с 8 по 10 марта в связи с Международным женским днем.

Продолжительными будут и весенние каникулы: выпавшие на праздники субботу и воскресенье (5 и 6 января), а также праздничную субботу 23 февраля, добавят к майским праздникам. Страна будет отдыхать с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая, отмечая сначала День Весны и Труда, а затем и День Победы.

Также выходными будут три дня в ноябре, связанные с празднованием Дня народного единства (со 2 по 4 ноября).