В списке Минюста впервые стало на два иноагента меньше

Минюст впервые за все время существования реестра СМИ-иноагентов исключил из него двух физлиц. Ими стали сооучредитель движения наблюдателей за выборами «Голос» (все еще признано иноагентом) Аркадия Любарева и координатора организации Людмилу Кузьмину.

Как пояснило ведомство, решение принято «на основании заявлений об исключении, а также поступивших документов от уполномоченных органов государственной власти».

Аркадий Любарев в комментарии «Коммерстанту» пояснил, что подал в Минюст заявление о своем исключении из реестра ведомства еще в конце января: «Процедура выхода для СМИ-иноагентов не предусмотрена, однако такая возможность есть для НКО, нужно только подать заявление с подтверждением отсутствия иностранного финансирования (за год). В январе во время суда об оспаривании статуса „иноагент“ представитель Минюста сказал нам, что мы можем попытаться подать такое заявление и попросить исключить из реестра СМИ-иноагентов по процедуре, существующей для НКО».

Аркадий Любарев признался, что опасается снова попасть в реестр Минюста, «но уже не как иноагент, а как аффилированное с иноагентом лицо». Такой реестр предлагается ввести новым законом «Об иноагентах», анонсированным Минюстом и Госдумой в апреле.

Согласно действующему законодательству, из реестра СМИ-иноагентов могут исключить в двух случаях: из-за смерти физического лица или при предоставлении доказательств об отсутствии иностранного финансирования.

Ранее члены комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России планировали внести законопроект, в котором будет содержаться новое определение того, кто может быть признан иноагентом на территории РФ. Согласно законопроекту, иноагент — лицо, «получившее поддержку и (или) находящееся под иностранным влиянием в иных формах». То есть речь идет не только о финансовой поддержке со стороны иностранного источника.