В список иноагентов включили журналиста и двух историков

Минюст России включил в список физлиц-иноагентов журналиста Юлию Латынину, историка и политолога Валерия Соловья и историка Тамару Эйдельман. Об этом сообщают Lenta.ru и ТАСС .

Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов историка, публициста и политолога Валерия Соловья. До 2019 года он был заведующим кафедрой рекламы и связей с общественностью МГИМО.

Также в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, включили российскую журналистку и писательницу Юлию Латынину и историка, заслуженного учителя России Тамару Эйдельман.

Обоснованием включения их в перечень значится «осуществление политической деятельности», иностранным источником указана Украина.

Тамара Эйдельман на данный момент проживает в Лиссабоне. Латынина также уехала из России.