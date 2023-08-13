13 августа
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Жизнь

В США приняли закон о защите денег детей-инфлюенсеров. Что это значит

В США в штате Иллинойс приняли закон о защите доходов детей-инфлюенсеров, пишет Business Insider.

Ребенок, дети, ребенок играет.
Ребенок, дети, ребенок играет.
unsplash.com.

В США это первый такой закон. Сейчас аналогичный обсуждают в Вашингтоне.

Губернатор Иллинойса Джей Роберт Притцкер подписал закон 11 августа. Теперь с 1 июля 2024 года дети-инфлюенсеры младше 16 лет будут иметь право на определенный процент от доходов от контента.

Также это касается тех детей, которые периодически появляются в фото или видео родителей и помогают им поднимать просмотры.

Эти деньги должны перечисляться на трастовый счет, пока ребенок не достигнет 18 лет. Если этого не произойдет, ребенок сможет подать в суд.

Речь идет о контенте, который приносит не менее 10 центов за просмотр. При этом дети должны появляться как минимум в 30% фото и видео, опубликованных за 30-дневный период.

Тем временем в России родители хотят ограничить время пребывания детей в интернете.

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