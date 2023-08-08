Пациенты детского туберкулезного санатория отправятся в увлекательное путешествие по Оби

Большая часть этих детей - воспитанники детских домов. Это будет самое настоящее приключение, обещают в алтайском отделении Российского детского фонда.
Есть совсем маленькие ребята, поэтому на теплоходе не будет экскурсии с гидом.
Зато запланирована развлекательная программа с конкурсом рисунков, мини-дискотекой и угощением мороженым. У одного из гостей сегодня день рождения и для него приготовлен особенный подарок.
Ранее лето — время детства. Завод «Нортек» устроил праздник для детей с подарками и сладкой ватой