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Жизнь

В США рыбак поймал самого большого краснобрюхого окуня и установил новый рекорд

Мужчина поймал самую большую мелкую рыбу и установил новый рекорд в штате, сообщает Miami Herald.

Мужчина отправился на свою будничную рыбалку и не ожидал, что это приведет к новому рекорду. Он поймал рыбу размером 22 сантиметра и даже не мог понять, к какому виду она относится.

Когда ему сказали, что это краснобрюхий окунь, мужчина рассмеялся, так как ранее не видел таких размеров вид этой рыбы.

Оказалось, что эта рыбка самая большая из пойманных в штате Джорджии. Вес составил 340,1 грамма, рыба предыдущего рекорда весила 312 граммов.

Теперь достижение мужчины официально признали и он готов дальше побивать новые рекорды.

Ранее сообщалось, что в российских водоемах появились рыбы-наркоманы.

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