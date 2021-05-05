В столице Алтая сняли режим ЧС

Воду с территории домовладений, пострадавших от разлива рек Майма и Улалушка откачали, обустроили дамбу общей протяженностью более 100 м, также откачали воду с пойменных мест.
Очищать ливневые канализации отправили каналопромывочную машину «крот», восстановили мост на ул. Совхозной.
«По 36 адресам вода поднималась выше уровня пола (максимальный уровень воды, зафиксированный внутри помещения, достигал 60 см). Комиссией составлены акты обследования, описаны повреждения, собраны заявления от пострадавших», — говорится в сообщении мэрии.
Всего комиссия обследовала территории 179 домовладений.
Предварительно ущерб составил более 70 млн рублей, уточняет «Коммерсант».
Режим ЧС в Горно-Алтайске ввели 30 апреля.