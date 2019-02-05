В сторону Сибири быстрыми темпами смещается Северный полюс

Северный магнитный полюс Земли быстрыми темпами смещается от канадской Арктики в сторону Сибири. Это наблюдение вынудило сотрудников Национального центра экологической информации США опубликовать свой доклад раньше срока, сообщает «Интерфакс».

Впервые ученые зафиксировали расположение северного магнитного полюса в канадской Арктике в 1831 году. С тех пор он сдвинулся на 2,3 тысячи км в сторону Сибири.

В последние годы магнитный полюс смещался со скоростью в 55 км в год (в 2000 году он сместился на 15 км). По данным ученых, в 2017 году северный магнитный полюс пересек линию перемены даты и постепенно уходил из канадской Арктики, смещаясь к Сибири.

"The north magnetic pole, the point on the Earth where a compass needle would point down, is sliding about 35 miles closer to Russia each year." https://t.co/oQXFtd5lIr pic.twitter.com/gsPe8HfKpu — Maxime Sbaihi (@MxSba) 5 февраля 2019 г.

Первоначально публикация доклада научного сообщества ожидалась в конце 2019 года.

Северный магнитный полюс представляет собой условную точку, в которой магнитное поле Земли направлено вниз под углом 90 градусов, на него указывает стрелка компаса.

Ранее сообщалось, что исследователи прогнозируют переворот земной оси. Если сила магнитного поля планеты упадет еще на 90%, то не исключен переворот оси Земли.

Отсчет часовых поясов ведется от Гринвича — условной нулевой линии в «плюс» (к востоку) и в «минус» (к западу). Но, так как Земля круглая, существует место, где часовые пояса сходятся, где встречаются «сегодня» и «завтра». Это место называется «линия перемены даты» и проходит она через Тихий океан.

Новосибирский фотограф Слава Степанов в свое время путешествовал с Камчатки на Аляску через Тихий океан, чтобы запечатлеть природу этого прекрасного места.

Источник фото: ЖЖ Славы Степанова.