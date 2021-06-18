В студии «Пусть говорят» вместо ведущего водрузили телевизор

Ведущий ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале Дмитрий Борисов из-за болезни не смог приехать на съемки передачи и провел ее по видеосвязи. Специально для эфира в студии поставили телевизор.

Борисов соблюдает режим самоизоляции из-за COVID-19.

Гости «Пусть говорят» и эксперты находились в студии, как и прежде. Только ведущий общался с ними через экран. В начале шоу он отметил, что чувствует себя хорошо.

При этом Борисов хорошо вел эфир: дал слово всем героям, сам задавал вопросы и комментировал происходящее. Пока неясно, сколько он будет работать в таком режиме.

Ранее сообщалось, что Борисов трое суток жаловался на все симптомы COVID-19 и лечился самостоятельно. Позже его якобы решили госпитализировать.

По словам ведущего, в лечебное учреждение он приехал, чтобы пройти КТ, а не из-за необходимости лечь в больницу.

Недавно коронавирус перенес ведущий Иван Ургант. На время лечения он выходил в эфир своего вечернего шоу по видеосвязи из загородного дома.

Вместо традиционного выхода шоумена из-за кулис его соведущий Дмитрий Хрусталев внес в студию телеэкран, который транслировал Урганта из домашнего кабинета.