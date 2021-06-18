18 июня 28°C
Коронавирус
ВСЕ Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

В студии «Пусть говорят» вместо ведущего водрузили телевизор

Ведущий ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале Дмитрий Борисов из-за болезни не смог приехать на съемки передачи и провел ее по видеосвязи. Специально для эфира в студии поставили телевизор.

Телевидение. Телевизор.
Телевидение. Телевизор.
СС0

Борисов соблюдает режим самоизоляции из-за COVID-19.

Гости «Пусть говорят» и эксперты находились в студии, как и прежде. Только ведущий общался с ними через экран. В начале шоу он отметил, что чувствует себя хорошо.

При этом Борисов хорошо вел эфир: дал слово всем героям, сам задавал вопросы и комментировал происходящее. Пока неясно, сколько он будет работать в таком режиме.

Ранее сообщалось, что Борисов трое суток жаловался на все симптомы COVID-19 и лечился самостоятельно. Позже его якобы решили госпитализировать.

По словам ведущего, в лечебное учреждение он приехал, чтобы пройти КТ, а не из-за необходимости лечь в больницу.

Недавно коронавирус перенес ведущий Иван Ургант. На время лечения он выходил в эфир своего вечернего шоу по видеосвязи из загородного дома.

Вместо традиционного выхода шоумена из-за кулис его соведущий Дмитрий Хрусталев внес в студию телеэкран, который транслировал Урганта из домашнего кабинета.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость