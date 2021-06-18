В студии «Пусть говорят» вместо ведущего водрузили телевизор

Борисов соблюдает режим самоизоляции из-за COVID-19.
Гости «Пусть говорят» и эксперты находились в студии, как и прежде. Только ведущий общался с ними через экран. В начале шоу он отметил, что чувствует себя хорошо.
При этом Борисов хорошо вел эфир: дал слово всем героям, сам задавал вопросы и комментировал происходящее. Пока неясно, сколько он будет работать в таком режиме.
Ранее сообщалось, что Борисов трое суток жаловался на все симптомы COVID-19 и лечился самостоятельно. Позже его якобы решили госпитализировать.
По словам ведущего, в лечебное учреждение он приехал, чтобы пройти КТ, а не из-за необходимости лечь в больницу.
Недавно коронавирус перенес ведущий Иван Ургант. На время лечения он выходил в эфир своего вечернего шоу по видеосвязи из загородного дома.
Вместо традиционного выхода шоумена из-за кулис его соведущий Дмитрий Хрусталев внес в студию телеэкран, который транслировал Урганта из домашнего кабинета.