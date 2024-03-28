28 марта
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Жизнь

В связи с проведением плановых работ в селе Власиха не будет холодной воды. Адреса

Сегодня, 28 марта, в селе Власиха будет отсутствовать холодная вода. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул".

Питьевая вода, холодная вода.
Питьевая вода, холодная вода.
unsplash.com

Воды не будет с 10:00 до 16:00 по следующим адресам:

  • ул. Строительная, 16а, 16г, 20б, 22-32;
  • ул. Планерная, 1-14;
  • ул. Пролетарская, 2-48, 1-33а;
  • ул. Сибирская, 80-96, 85-111;
  • ул. Тальниковая, 1-31а;
  • ул. Ольховая, 2-34а, 1-33;
  • ул. Ракитная, 2, 4-22, 3-31;
  • ул. Мамонтова, 86-200, 71-163;
  • ул. Юбилейная, 1-85б, 2-94, 53;
  • ул. Спортивная, 2-14б, 1-17;
  • ул. Садовая, 2-30, 1-25;
  • пер. 1-й Садовый, 1-39, 2-42;
  • пер. 2-й Садовый, 1-5, 2-8;
  • пер. Заснеженный, 1-17, 2-18;
  • пер. Короткий, 1-9, 2-4;
  • ул. Сибирская, 1-83, 2-82;
  • ул. Лесная Поляна, 1-13, 2-30, 3в, 3в/1, 3г, 7, 7а, 7г;
  • ул. Мамонтова, 57а-67, 83/2, 84б, 84б/2, 87, 106, 112, 114, 118, 160/1.

Ранее сообщалось, что у барнаульцев временно не будет холодной воды.

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