8 июля
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Жизнь

В связи со смертью Абэ президент РФ выразил соболезнования

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, сообщается на сайте Кремля.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

«Рука преступника оборвала жизнь выдающегося государственного деятеля, длительное время возглавлявшего правительство Японии и много сделавшего для развития добрососедских отношений между нашими странами», — говорится в телеграмме главы государства.

В Кремле решительно осуждают убийство бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Песков добавил, что в Кремле глубоко соболезнуют японскому народу в связи со смертью политика, и отметил, что Абэ был настоящим патриотом Японии, который всегда отстаивал интересы страны дипломатическим путем, пишет Lenta.ru.

«Сейчас подобная политическая воля в дефиците у целого ряда стран, и они в открытую говорят о том, что предпочитают отстаивать свои интересы на поле боя, что является тупиковым путем развития», — подчеркнул представитель главы государства.

Что произошло

Бывший глава правительства Японии Синдзо Абэ подвергся нападению во время уличного выступления в ходе предвыборной кампании в городе Нара. Ему дважды выстрелили в спину.

Нападавший задержан, им оказался 41-летний местный житель Тэцуя Ямагами.

Мужчина, совершивший покушение на бывшего премьер-министра Японии, ранее служил в морских силах самообороны страны.

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