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Жизнь

В Таиланде сфотографировали невероятные радужные облака

Фотограф Кай Льюис не так давно сфотографировал в Таиланде очень живописное природное явление.

Облака из космоса.
Облака из космоса.
Фёдор Юрчихин, roscosmos.ru

В тайском небе появились радужные облака, которые выглядели настолько необычно, что казались нарисованными.

Радужные облака — довольно редкое явление. Они появляются, когда Солнце занимает определенное положение на небе, но при этом находится за плотным слоем облаков, пишет mail.ru.

Фотограф Светлана Казина из Республики Алтай сделала абсолютно волшебные кадры, которые кажутся нереальными — над вершиной горы Белуха она сфотографировала яркие радужные облака.

Светлана Казина считает появление таких облаков вполне обычным явлением — настолько часто попадают они в объектив ее фотоаппарата.

«Облака на моих снимках настолько тонки, что напоминают скорее кружева, нежели обычные облака. Сила ветра на этой высоте была высока и рисунок облачного плетения менялся каждую секунду», — описывает явление фотограф.

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