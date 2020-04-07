В Таиланде сфотографировали невероятные радужные облака

В тайском небе появились радужные облака, которые выглядели настолько необычно, что казались нарисованными.
*world* Amazing cloud iridescence, seen from Thailand this Saturday.— severe-weather.EU (@severeweatherEU) April 6, 2020
Photos were taken by Kai Lewis. Posted with permission. pic.twitter.com/NbFLhXDduY
Радужные облака — довольно редкое явление. Они появляются, когда Солнце занимает определенное положение на небе, но при этом находится за плотным слоем облаков, пишет mail.ru.
Фотограф Светлана Казина из Республики Алтай сделала абсолютно волшебные кадры, которые кажутся нереальными — над вершиной горы Белуха она сфотографировала яркие радужные облака.
Светлана Казина считает появление таких облаков вполне обычным явлением — настолько часто попадают они в объектив ее фотоаппарата.
«Облака на моих снимках настолько тонки, что напоминают скорее кружева, нежели обычные облака. Сила ветра на этой высоте была высока и рисунок облачного плетения менялся каждую секунду», — описывает явление фотограф.