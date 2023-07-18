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Жизнь

В Тальменском районе простились с двумя мальчиками, утонувшими в Чумыше

В алтайском селе Наумово Тальменского района 17 июля простились с двумя детьми, утонувшими в реке Чумыш. Мальчикам было 10 и 11 лет. Один из них ранее чудом выжил в страшной аварии в Луговом.

Свеча. Утраты.
Свеча. Утраты.
СС0

По информации "Толк", дети жили по соседству и были друзьями. Одного мальчика похоронили на кладбище в Наумово, второго – в Луговом, рядом с другими погибшими детьми в ДТП со снегоуборочным поездом.

По информации следствия, мальчики катались вместе на велосипедах, а после ушли купаться на реку Чумыш без разрешения взрослых и утонули. По данныому факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

Ранее один из мальчиков был единственным выжившим ребенком в страшной аварии на железнодорожном переезде в селе Луговом в 2021 году. Тогда учительница решила отвезти четырех детей домой после уроков, но ее автомобиль попал под снегоуборочный поезд. Выжили только педагог и мальчик.

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