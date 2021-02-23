В Толмачево двое пьяных дебоширов обложили матом пассажиров самолета и полицию

Рано утром 23 февраля полицейские задержали двух мужчин, которые устроили пьяный дебош на борту самолета рейсом «Новосибирск — Москва», который стоял в новосибирском аэропорту Толмачево. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России.

Дебоширы высказывали в адрес окружающих нецензурные выражения и не реагировали на замечания членов экипажа, которые пытались их успокоить.

«Экипаж вызвал сотрудников полиции. При попытке доставить подозреваемых в дежурную часть для составления протокола об административном правонарушении, они оказали сопротивление и применили насилие в отношении сотрудников транспортной полиции», — говорится в сообщении ведомства.

Пьяные пассажиры продолжили дебош и в дежурной части.

На нарушителей завели уголовные дела по факту публичного оскорбления и применения насилия в отношении сотрудников полиции (ст. 319 УК РФ, ч. 1 ст. 318 УК РФ).

Ранее в аэропорту Якутска полицейские обнаружили пьяного жителя Алтайского края, который нарушал общественный порядок. Его доставили в комнату полиции, но дебошир дал отпор правоохранителям.