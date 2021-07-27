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Жизнь

В Томске убрали афишу спектакля «Серёжа очень тупой» возле администрации Сергея Жвачкина

Провокационную афишу спектакля «Сережа очень тупой» сняли со здания Томского драматического театра, сообщает «Сибирь.Реалии» (признана инагентом).

Афиша спектакля на фасаде Томского театра.
Афиша спектакля на фасаде Томского театра.
facebook.com/profile.php?id=100000846776340.

Здание театра находится напротив администрации области. Томичи решили, что афишу сняли по приказу губернатора Сергея Жвачкина.

«В дирекции театра взаимосвязь отрицают и объясняют снятие баннера переносом спектакля», — отмечает издание.

О подозрениях в отношении губернатора в своем Facebook написал театральный критик Артур Соломонов. После этого местный департамент культуры обратился к Соломонову лично.

В ведомстве заявили, что премьеру перенесли на 26 сентября, в связи с чем сняли баннер, поскольку на нем устаревшая информация о премьере.

«Если вы читали пьесу, соответственно, знаете содержание, то ваше заявление, что нам приказали снять баннер, по меньшей мере смешно», — говорится на сайте департамента.

Однако опровержение томичи посчитали неубедительным и продолжили в соцсетях говорить про «приказ губернатора».

В частности, перенос спектакля на 26 сентября связывают с проведением избирательной кампании к выборам в Госдуму, которые пройдут с 17 по 19 сентября.

Ранее вахтовик из Томска нарисовал мультяшный портрет губернатора Жвачкина, лицо которого просится в комикс.

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