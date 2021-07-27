В Томске убрали афишу спектакля «Серёжа очень тупой» возле администрации Сергея Жвачкина

Провокационную афишу спектакля «Сережа очень тупой» сняли со здания Томского драматического театра, сообщает « Сибирь.Реалии » (признана инагентом).

Здание театра находится напротив администрации области. Томичи решили, что афишу сняли по приказу губернатора Сергея Жвачкина.

«В дирекции театра взаимосвязь отрицают и объясняют снятие баннера переносом спектакля», — отмечает издание.

О подозрениях в отношении губернатора в своем Facebook написал театральный критик Артур Соломонов. После этого местный департамент культуры обратился к Соломонову лично.

В ведомстве заявили, что премьеру перенесли на 26 сентября, в связи с чем сняли баннер, поскольку на нем устаревшая информация о премьере.

«Если вы читали пьесу, соответственно, знаете содержание, то ваше заявление, что нам приказали снять баннер, по меньшей мере смешно», — говорится на сайте департамента.

Однако опровержение томичи посчитали неубедительным и продолжили в соцсетях говорить про «приказ губернатора».

В частности, перенос спектакля на 26 сентября связывают с проведением избирательной кампании к выборам в Госдуму, которые пройдут с 17 по 19 сентября.

Ранее вахтовик из Томска нарисовал мультяшный портрет губернатора Жвачкина, лицо которого просится в комикс.