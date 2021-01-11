Вахтовик нарисовал мультяшный портрет губернатора, лицо которого просится в комикс

Томич, рисующий под псевдонимом Коля Нехудожник, рассказал РИА «Томск» , почему обратил внимание на местных политиков.

Портреты сибиряк публикует в своем Instagram — первая запись появилась там в начале 2021 года.

Мужчина рассказал, что не учился рисованию. После девятого класса ушел из школы, получил специальность и устроился помощником бурильщика на нефтяной скважине.

Рисовать начал в свободное от вахты время — просто от скуки, творчеством занимается для души. Идея с портретами появилась осенью, когда «томская политика стала интересной».

«Я пытаюсь смотреть на людей как на персонажей и создаю на их основе иллюстрированных героев. Многие из томских городских деятелей, блогеров, политиков и активистов очень харизматичны. Их лица буквально просятся на обложки комиксов и мультсериалов. Кто-то вылитый злодей, кто-то мужественный герой, кто-то комичный добряк», — пояснил сибиряк.

В настоящее время он сделал всего пять портретов, но это только начало серии. Первым стал губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

«Главный антагонист Томска последних лет. Рекордсмен антирейтинга губернаторов страны — Сережа Жвачкин. Ходят слухи, что ни грамма любви к Томску в его деятельности не было замечено», — подписал вахтовик портрет.

Вторую работу мужчина посвятил главе областных депутатов Оксане Козловской: «Просто „железная леди“ Томска. Смотрите какой харизматичный человек, ну правда же!?»

«Вокруг много интересных персонажей, хочу работать и с ними. Никаких анонсов не буду делать, пусть каждый персонаж будет сюрпризом. Возможно, буду рисовать просто фактурных на лица подписчиков, харизма и характер которых мне покажутся интересными», — поведал он планы.

Также признался, что реакции от политиков, чьи портреты решил нарисовать, он не ждет. Мотивируют его исключительно подписчики.

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