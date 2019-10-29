В торговом центре Усть-Каменогорска выложили пол из надгробных памятников

На покупателей торгового дома «Алем» в Усть-Каменогорске смотрят лица мертвых людей. В администрации ТЦ сообщили, что в курсе инцидента, всю вину за случившееся переложили на подрядчика, который укладывал мозаичный пол.

«В торговом доме шел ремонт. Пол был покрыт пылью. Разглядеть материал, из которого сделана плитка, было невозможно. Факт вскрылся только к концу ремонтных работ», — сказал представитель «Алема».

Скандал получил продолжение. Как сообщает сайт Yk-news.kz, на одном из фото похороненный весной 2004 года на Аблакетском кладбище житель Усть-Каменогорска Евгений Кречетов.

Спустя десять лет родные решили реставрировать памятник на кладбище и сделать некоторые черты лица четче. Приехав на кладбище, художник отказался реставрировать старое фото и предложил сделать новое. Рабочие сняли памятник и привезли вместо него новый.

Поставщик материала в торговый центр Владимир Козырев был другом Евгения Кречетова. «Я была уверена, что фотографию похоронили, так принято делать, либо могли утилизировать, чтобы изображение человека не попало в мусорку», — рассказывает дочь похороненного Наталия.

Женщина обратилась с заявлением в полицию. Начато досудебное расследование по статье «Вандализм». Полицейские проверяют документы торгового дома и подрядчиков, опрашивают свидетелей.