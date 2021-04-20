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Жизнь

В трех селах Алтайского края вскоре будет больше чистой воды

В трех районах Алтайского края проведут масштабную реконструкцию централизованных систем водоснабжения по программе «Чистая вода», сообщает региональный минстрой.

Кран. Вода.
Кран. Вода.
СС0

Работы выполнят в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Затронут они три села — Родино, Петропавловское и Новоегорьевское.

«Подрядные организации уже определены, ведется заключение государственных контрактов. Мероприятия рассчитаны на три года — с 2021 года по 2023-й», — отметили в министерстве.

Планируется, что это позволит улучшить качество водоснабжения более чем для 15 тыс. сельчан. Подрядчики приступят к работе в ближайшее время.

В минстрое напомнили, что в 2021 году завершат строительство водоочистного комплекса в Тальменке — это «пилотный» поселок, с которого в 2019 году началась реализация программы «Чистая вода».

Общая стоимость реконструкции четырех объектов составит почти 730 млн рублей, из которых 700 выделили из федерального бюджета.

Ранее мэрия Барнаула рассказала о нацпроектах, на которые потратили 3,3 млрд рублей в 2020 году.

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