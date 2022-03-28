В три раза на Алтае вырос штраф за уродование скал

В Республике Алтай увеличили штраф за надписи, рисунки и прочее народное творчество на природных, исторических и археологических памятниках, скалах и камнях.

Если раньше сумма штрафа составляла от 1 до 2 тыс. рублей, то теперь нарушителям придется выплатить от 3 до 5 тыс. рублей, сообщает «Российская газета».

Попросили об ужесточении санкции местные жители — неуважительное отношение туристов к священным местам вызывает справедливое возмущение среди населения.

Добровольцы регулярно проводят субботники по очистке берегов рек, деревьев на перевалах, в том числе и стирают надписи на скалах и камнях.

А ранее местный депутат требовал запретить на перевалах Алтая торговлю.