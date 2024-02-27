В центре Барнаула откроют новый водный Центр

3 отдельных белоснежных бассейна с кристальной водой, зал для ЛФК, йоги и сухого плавания, просторные раздевалки, теплая фито -сауна из сибирского кедра-все это создается для оздоровления и семейного времяпрепровождения.
Уникальным направлением работы со взрослыми станет телесно-ориентированная практика ВАТСУ. Это сложный комплекс массажа, растяжки, скручиваний, миофасциальной работы, нацеленный на глубокое расслабление и выравнивание тела в теплой воде.
Особое внимание уделили самым маленьким барнаульцам. Впервые в нашем городе будет введена практика «безконтактного» плавания новорожденных и недоношенных детей. Baby-зона оснащена всем самым необходимым для ранней реабилитации малышей, в том числе душем Алексеева, а занятия проводят опытные тренеры с медицинским образованием.
Программа открытия:
- в 14:00 — праздник для детей с АКВА клоуном , светящимися фонтанами и подарками;
- в 17:00 — вы сможете лично пройти все демо-сеансы, получить подарки и насладиться вкусными пп-десертами.
Подробности по телефону: +7 933 933-25-52
Запись на открытие по ссылке: https://bonifacy22.ru/open
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