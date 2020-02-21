В центре алтайского села появился огромный айсберг

Зрелище завораживающее и пугающее одновременно, пишет местная газета «Новое время».
Сотрудники котельной говорят, что для ремонта трубы нужно отключать центральную трассу, а это ничем хорошим не закончится.
«Так что пускай лучше айсберг. Можно в интернете глянуть, из чего сделать пингвинов, креативненько получится», — написал один из работников.
Два года назад Кусак прогремел на весь край. В ночь с 30 на 31 января 2018 года в селе произошла масштабная авария, его отогревали всем миром, пришлось экстренно остановить котельную. В результате концевые участки теплотрасс перемерзли.
Устранять аварию помогали сотни специалистов и добровольцев.