В центре алтайского села появился огромный айсберг

В селе Кусак Немецкого национального района под трубой отопления вырос айсберг. Жители беспокоятся, не произойдет ли из-за протекающей трубы коммунальная авария и не знают, что делать с огромной глыбой.

Зрелище завораживающее и пугающее одновременно, пишет местная газета «Новое время».

Коммунальный айсберг в Кусаке. nzd22.ru

Сотрудники котельной говорят, что для ремонта трубы нужно отключать центральную трассу, а это ничем хорошим не закончится.

«Так что пускай лучше айсберг. Можно в интернете глянуть, из чего сделать пингвинов, креативненько получится», — написал один из работников.

Два года назад Кусак прогремел на весь край. В ночь с 30 на 31 января 2018 года в селе произошла масштабная авария, его отогревали всем миром, пришлось экстренно остановить котельную. В результате концевые участки теплотрасс перемерзли.

Устранять аварию помогали сотни специалистов и добровольцев.