23 января
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Жизнь

В центре Барнаула дом признали аварийным

История дома, находящегося по адресу Партизанская,70б продолжается. В настоящее время его признали аварийным и планируют снести.

Барнаульцы лишились жилья из-за стройки.
Барнаульцы лишились жилья из-за стройки.
"ЧБ Барнаул"

Пресс-служба мэрии сообщает, что специальная комиссия огласила, что находиться в доме опасно. Жильцов аварийного дома собираются расселить, воспользовавшись помещениями в маневренном фонде или же арендовать жилье и получить компенсацию.

Квартиры собственников пройдут оценку и после этого жители смогут получить компенсацию.

Расселение дома происходит в рамках муниципальной программы "Барнаул – комфортный город" на 2015-2030 годы.

Время доступа в квартиры скорректировали, учитывая графики жильцов, таким образом горожане смогут забрать свои вещи с 16:00 до 20:00, ежедневно. Сопровождать их будут спасатели и специалисты администрации Центрального района.

Решение вопроса контролируется администрацией.

Ранее сообщалось, что барнаульцы лишились жилья из-за стройки.

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