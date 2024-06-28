В центре Барнаула начинается глобальный ремонт коммунальных сетей: каким будет движение на главных проспектах

В администрации Барнаула прошел брифинг о подготовке города к зиме и реконструкции коммунальных сетей. Уже с 1 июля перекроют участки дорог на пр. Красноармейском и ул. Партизанская. Власти рекомендуют заблаговременно выбирать маршруты, чтобы не создавать сложную дорожную ситуацию.

В администрации Барнаула прошел брифинг о подготовке города к зиме и реконструкции коммунальных сетей.

Объемы ремонта

Подготовка инженерной инфраструктуры к отопительному периоду в Барнауле началась с мая.

Как рассказал замглавы Барнаула по городскому хозяйству Сергей Татьянин, в этом году отремонтируют 87 км электрических, почти 24 км тепловых и более 10 км водопроводных и канализационных сетей.

Ресурсоснабжающим организациям этот ремонт обойдется как минимум в 3,6 млрд рублей. Из бюджета Барнаула дополнительно выделили еще 110 млн — на ремонт 21 участка сетей, у которых либо нет хозяина, либо которые еще не переданы на обслуживание специализированным организациям из муниципалитета.

Сложность в том, что большая часть коммуникаций находится под проезжими частями и тротуарами. Их изношенность несет не только риск аварий зимой, но и угрожает безопасности движения транспорта и пешеходов, отметил Сергей Татьянин.

По результатам состояния участков, ресурсовики пришли к выводу, что в ремонте особенно нуждаются коммуникации на некоторых участках под двумя центральными проспектами: Красноармейским и Ленина.

Сергей Татьянин (в центре). Фото: Анна Зайкова.

Мы постарались сделать все возможное, чтобы синхронизировать ремонт всех типов коммунальных сетей, чтобы надолго не ограничивать движение транспорта, — подчеркнул Татьянин. — Постарались максимально развести работы так, чтобы сначала полностью закончить их на пр. Красноармейском, и только потом переходить на пр. Ленина.

Где и как будут вести работы

Что касается пр. Красноармейского: на участке от ул. Песчаная до ул. Папанинцев проведут целый комплекс работ. В первую очередь модернизируют канализационный коллектор и ливневую канализацию.

Осталось отремонтировать чуть больше 40 м коммуникаций — большую часть работы сделали в прошлом году, рассказал гендиректор «Барнаульского водоканала» Андрей Полюго.

В администрации Барнаула прошел брифинг о подготовке города к зиме и реконструкции коммунальных сетей. Фото: Анна Зайкова.

Первый этап работ будет по нечетной стороне пр. Красноармейского. Его планируют выполнить с 1 июля по 4 августа. Соответственно, на этой стороне участок от ул. Песчаная до ул. Папанинцев перекроют для движения.

Второй этап — на четной стороне — хотят выполнить с 5 по 15 августа, также с перекрытием полос.

На том же участке поменяют и тепловые сети. Даты этого ремонта на четной и нечетной стороне синхронизированы с работой водоканала.

Но есть особенность: на выходных, с 26 по 28 июля, изменится схема движения трамваев, потому что ремонт потребуется прямо под путями (подробнее о маршрутах общественного транспорта расскажем в конце).

Александр Гросс. Фото: Анна Зайкова.

Мы заменим не только трубопровод, но и железобетонные конструкции и плиты перекрытий под дорогой, — сказал директор «Барнаульской теплосетевой компании» Александр Гросс.

Кроме того, компания проведет ремонт на пр. Ленина и ул. Партизанской.

На ул. Партизанской движение будет перекрыто на участке от пр. Ленина до ул. Максима Горького. Работы займут два месяца: с 1 июля до 31 августа.

Пересечение ул. Партизанской и пр. Ленина в районе пешеходной аллеи будет закрыто с 5 по 18 августа.

И, наконец, четную сторону пр. Ленина перекроют с 16 по 18 августа, а нечетную — с 23 по 25 августа. Решение проводить ремонт в выходные приняли, чтобы доставить меньше неудобств горожанам. В эти же дни восстановят асфальтобетонное покрытие.

В администрации Барнаула прошел брифинг о подготовке города к зиме и реконструкции коммунальных сетей. Фото: Анна Зайкова.

Как организуют движение по Красноармейскому проспекту

Председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Барнаула Валерий Ведяшкин очень подробно рассказал, как будет организовано движение в центре города.

Так, при перекрытии пр. Красноармейского (с четной или нечетной стороны) автобусы будут двигаться по участку от ул. Крупской до ул. Чкалова по открытой встречной стороне. Ее выделят для общественного транспорта специальными блоками.

Движение же личного транспорта на этом участке ограничат. Водителям предложат свернуть на ул. Молодежную или ул. Партизанскую и выйти на дублеры проспекта: ул. Ядринцева, ул. Челюскинцев, пр. Социалистический и пр. Ленина. Напомним: последний начнут перекрывать, когда работы на пр. Красноармейском закончат.

На выходных, с 26 по 28 июля, трамвайные маршруты изменятся: №7 пойдет по Челюскинцев, как во время реконструкции путепровода. №1 укоротят: с пр. Калинина он не будет поворачивать на пр. Ленина, а поедет на ул. Северо-Западную к депо на Коммунаров. №4 будет двигаться от кольца на ул. Анатолия до площади Свободы.

Проспект Ленина

В администрации Барнаула прошел брифинг о подготовке города к зиме и реконструкции коммунальных сетей. Фото: Анна Зайкова.

При перекрытии пр. Ленина и ул. Партизанской в районе пешеходной аллеи частично изменится движения маршрута №41. При этом его остановки останутся прежними, добавил Валерий Ведяшкин, потому что автобусу лишь потребуется развернуться.

При перекрытии сторон пр. Ленина, общественный транспорт в направлении пл. Баварина будет сворачивать на ул. Чкалова, потом на пр. Комсомольский, затем на ул. Никитина, откуда попадет обратно на пр. Ленина.

Соответственно, при перекрытии противоположной стороны алгоритм будет обратным.

Троллейбусы №1 и №7 будут ходить до площади Победы с 16 по 31 августа.

В администрации Барнаула прошел брифинг о подготовке города к зиме и реконструкции коммунальных сетей. Фото: Анна Зайкова.

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