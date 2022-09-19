В центре Барнаула почти 7,5 тыс. человек останутся без горячей воды

Горячее водоснабжение остановят с 10:00. Под отключение попадают 85 зданий: 73 многоквартирных дома, два детсада, пять школ, а также пять больниц.
Включат воду в 22:00 20 сентября.
В Барнауле 19 сентября из-за ремонта теплосетей на ул. Молодежная отключат воду до вечера 20 сентября, сообщили в СГК.
Горячее водоснабжение остановят с 10:00. Под отключение попадают 85 зданий: 73 многоквартирных дома, два детсада, пять школ, а также пять больниц.
Включат воду в 22:00 20 сентября.
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