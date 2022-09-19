19 сентября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

В центре Барнаула почти 7,5 тыс. человек останутся без горячей воды

В Барнауле 19 сентября из-за ремонта теплосетей на ул. Молодежная отключат воду до вечера 20 сентября, сообщили в СГК.

Кран, горячая вода
Кран, горячая вода
СС0

Горячее водоснабжение остановят с 10:00. Под отключение попадают 85 зданий: 73 многоквартирных дома, два детсада, пять школ, а также пять больниц.

Включат воду в 22:00 20 сентября.

Ранее более 70 домов на сутки остались без горячей воды.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость