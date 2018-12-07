В центре Барнаула силовики с собаками осматривают люки

Барнаульцы сообщают, что силовики шли по проспекту Ленина, поднимали канализационные люки и осматривали их.
Altapress.ru не удалось получить официальных комментариев о случившемся — в пресс-службах МВД города и ФСБ по Алтайскому краю сообщили, что ничего об этом не знают.
Жители города предполагают, что силовики проводят обследование всех объектов по маршруту следования эстафеты огня Всемирной зимней универсиады. Напомним, она пройдет в Барнауле 8 декабря. Огонь к нам прибудет из Иркутска. Его понесут от новой набережной через весь центр города. Финишем эстафеты станет площадь Сахарова.