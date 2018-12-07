В центре Барнаула силовики с собаками осматривают люки

Несколько читателей altapress.ru рассказали, что днем 7 декабря заметили в центре Барнаула силовиков с собаками.

Барнаульцы сообщают, что силовики шли по проспекту Ленина, поднимали канализационные люки и осматривали их.

Altapress.ru не удалось получить официальных комментариев о случившемся — в пресс-службах МВД города и ФСБ по Алтайскому краю сообщили, что ничего об этом не знают.

Силовики в Барнауле. Читатель altapress.ru

Жители города предполагают, что силовики проводят обследование всех объектов по маршруту следования эстафеты огня Всемирной зимней универсиады. Напомним, она пройдет в Барнауле 8 декабря. Огонь к нам прибудет из Иркутска. Его понесут от новой набережной через весь центр города. Финишем эстафеты станет площадь Сахарова.